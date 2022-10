Bayern richtet nach CL-Gala den Blick auf den Klassiker: "Das wichtigste Spiel"

Mi., 05.10.2022, 00.24 Uhr

Nach der Champions League ist vor dem Klassiker: Rekordmeister Bayern München richtet seinen Blick nach einem "verdienten" 5:0-Sieg in der Königsklasse gegen Viktoria Pilsen auf das Topduell bei Borussia Dortmund am Samstag. "Das ist in der Bundesliga immer das wichtigste Spiel für uns", sagte Leon Goretzka nach der CL-Gala und Sportvorstand Hasan Salihamidzic versprach: "Wir bereiten uns gut vor".

