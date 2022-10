DFB-Frauen hoffen auf nachhaltigen EM-Hype: "Da muss man dranbleiben"

Mi., 05.10.2022, 18.53 Uhr

Am Freitag empfangen die DFB-Frauen vor mehr als 24.000 Zuschauern und zur besten Sendezeit in Dresden den EM-Halbfinalgegner Frankreich. Für Nationalspielerin Lena Oberdorf ist das Highlightspiel erst der Auftakt: "Das muss man in Zukunft auch so handhaben."

