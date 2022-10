Sieg in Sevilla: BVB macht Schritt in Richtung Achtelfinale

Sieg in Sevilla: BVB macht Schritt in Richtung Achtelfinale

Do., 06.10.2022, 00.23 Uhr

Borussia Dortmund hat einen enorm wichtigen Sieg für den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale gefeiert. Der BVB gewann beim FC Sevilla am Mittwoch 4:1 und geht mit fünf Punkten Vorsprung auf die Spanier ins Rückspiel am kommenden Dienstag. Zudem tankte das Team von Trainer Edin Terzic viel Selbstvertrauen vor dem Bundesliga-Topduell am Samstag gegen den FC Bayern.

Video: Sport