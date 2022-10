Lange trotzt Rückschlagen: "Kann um den Sieg mitreden"

Fr., 07.10.2022, 12.53 Uhr

Triathlet Patrick Lange will in Abwesenheit von Jan Frodeno die deutsche Siegesserie auf Hawaii fortsetzen. Nach Schultereckgelenksprengung und Corona-Infektion könnten die Vorzeichen jedoch kaum schwieriger sein - trotzdem geht der 36-Jährige mit Siegambitionen in den legendären Ironman.

