Modeste-Wahnsinn in Dortmund: Bayern verspielt Sieg gegen den BVB

Sa., 08.10.2022, 20.54 Uhr

Modeste-Ausgleich in letzter Sekunde: Die beeindruckende Siegesserie von Bayern München gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verspielte in einem hitzigen Duell beim Vizemeister leichtfertig eine 2:0-Führung und verpasste durch das 2:2 (1:0) auch den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

