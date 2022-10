Kleber vor NBA-Start: "Laufen nicht mehr unter dem Radar"

Fr., 14.10.2022, 12.23 Uhr

Nach dem starken Play-off-Lauf im vergangenen Jahr zählen die Dallas Mavericks mit Maxi Kleber in der kommenden NBA-Saison zum erweiterten Favoritenkreis. Der Deutsche geht in sein sechstes Jahr bei den Texanern, fühlt sich in Dallas pudelwohl - und hat für die neue Saison mit seinem Team ein klares Ziel.

