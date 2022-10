"Vollgetankt" vor Duell mit "Quarterback" Alonso

Fr., 14.10.2022, 18.24 Uhr

Spannendes Trainerduell in der Bundesliga: Oliver Glasner trifft mit dem Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag erstmals auf Xabi Alonso in seiner Funktion als Coach von Bayer Leverkusen. Der Österreicher schwärmte vor der Partie von der Spielerkarriere des Gegenübers und äußerte sich zudem zur Belastung seiner Spieler.

Video: Sport