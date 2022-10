NHL: Erste Saisonniederlage für Draisaitls Oilers

So., 16.10.2022, 12.23 Uhr

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers die erste Niederlage in der noch jungen NHL-Saison kassiert. Der gebürtige Kölner verbuchte im "Battle of Alberta" gegen die Calgary Flames zwei Assists, konnte das 3:4 damit aber nicht verhindern. Moritz Seider feierte derweil mit den Detroit Red Wings beim 5:2 bei den New Jersey Devils den zweiten Saisonsieg.

