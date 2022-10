LeBron, Curry, Giannis und Co.: Die Stars der neuen NBA-Season

Di., 18.10.2022, 14.24 Uhr

Der "Greek God", der "Scharfschütze" oder auch der "King": Die NBA ist auch in der neuen Saison voll mit hochkarätigen Namen. Für Stephen Curry startet die Mission Titelverteidigung, LeBron James will mit den Lakers wieder an alte Leistungen anknüpfen und Luka Doncic kann bei den Mavs seine EM-Leistung bestätigen. Der SID blickt auf die wichtigsten Gesichter der neuen NBA-Spielzeit.

