DFB-Pokal: Bayern ohne Neuer - Müller wieder dabei

Di., 18.10.2022, 16.23 Uhr

Bayern München muss im Pokal-Derby beim FC Augsburg erneut auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Ausfallen wird im Zweitrundenspiel am Mittwoch auch Leroy Sane, dafür kann der 20-malige Pokalsieger wieder auf Thomas Müller bauen, der beim jüngsten 5:0 gegen den SC Freiburg wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte. Für die Bayern steht das Derby beim FCA ganz im Zeichen von Wiedergutmachung: Zum einen verlor der Rekordmeister vor einem Monat in der Liga bei den Schwaben mit 0:1. Zudem blamierten sich die Münchner in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der zweiten Pokalrunde.

Video: Sport