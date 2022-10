Nach Verletzung im Pokal: Hofmanns WM-Teilnahme nicht in Gefahr

Mi., 19.10.2022, 16.23 Uhr

Nationalspieler Jonas Hofmann hat fünf Wochen vor Beginn der WM in Katar eine Schultereckgelenkssprengung ohne knöcherne Beteiligung erlitten. Das teilte sein Klub am Mittwoch mit. Die Teilnahme des Mittelfeldspielers an der Weltmeisterschaft sei nicht in Gefahr. Hofmann zog sich die Verletzung beim Pokal-Aus seiner Gladbacher in Darmstadt zu.

Video: Sport