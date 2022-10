Baum über Trainerentlassungen: "Elf Monate Halbwertszeit"

Do., 20.10.2022, 16.24 Uhr

Der frühere Bundesliga-Coach Manuel Baum hat die Vielzahl an Trainerentlassungen im deutschen Fußball kritisiert. "In Deutschland haben wir mittlerweile eine Halbwertszeit von elf Monaten", sagte der 43-Jährige dem SID im Rahmen des Spielmacher-Kongresses in Köln: "Leider kannst du als Trainer fast nur kurzfristig denken."

