WM 2023: Machbare Gruppe für DFB-Frauen

Mo., 24.10.2022, 12.58 Uhr

Dankbare Gruppe für die DFB-Frauen: Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland trifft der zweimalige Weltmeister auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Das ergab die Auslosung am Samstag in Auckland. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bestreitet alle Gruppenspiele auf australischen Boden.

