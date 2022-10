WM-Aufgebot: Götze darf hoffen, ein Ex-Schalker fehlt

Mario Götze darf auf eine Berufung in den deutschen Kader für die Fußball-WM in Katar hoffen. Der WM-Held von 2014 steht im vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick für das Turnier in der Wüste (20. November bis 18. Dezember). Das berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. Demnach hat Flick dem Weltverband Fifa 44 Spieler gemeldet, aus denen er sein 26-köpfiges Aufgebot bilden wird. Flick wird seinen Kader am 10. November bekannt geben.

Neben dem ehemaligen BVB-Star Götze stehen auch das Dortmunder Top-Talent Youssoufa Moukok sowie der derzeit noch verletzte Borussia Kapitän Marco Reus und BVB-Routinier Mats Hummels auf der Liste die 55 Namen hätte umfassen können. Auch der Bremer Niclas Füllkrug sowie der lange verletzte Leverkusener Florian Wirtz tauchen auf. Der Deutsche Fußball-Bund wollte sich im Vorfeld nicht zu den Namen auf der Liste äußern.

Verletzung scheint Ex-Schalker den WM-Traum zu verhageln

Von den abstiegsbedrohten Revierklubs Schalke 04 und VfL Bochum finden sich indes keine Spieler auf dieser Liste. Einzig ein paar ehemalige Schalker sind vertreten: die Bayern Stars Manuel Neuer, Leroy Sané und Leon Goretzka - der auch eine Bochumer Vergangenheit hat - sowie Thilo Kehrer (West Ham).

Die größten Überraschungen im vorläufigen Aufgebot sind der Gladbacher Luca Netz und Rani Khedira von Union Berlin. Christoph Kramer steht ebenfalls auf der Liste. Dabei ist der Rio-Weltmeister als WM-Experte für das ZDF vorgesehen.

Nicht auf der in dem Bericht veröffentlichten Liste vertreten ist Julian Draxler. Der ehemalige Schalker war von Paris Saint-Germain zu Benfica Lissabon gewechselt, nachdem er in Paris keine Rolle mehr gespielt hatte.

Julian Draxler im Trikot von Benfica Lissabon. Foto: afp

In Lissabon fühlte der Gladbecker sich nun wohl und es ging auch sportliche wieder aufwärts - doch dann verletzte ers sich: Im Spiel gegen den FC Porto (1:0) am vergangenen Samstag musste er rund 20 Minuten nach seiner Einwechslung verletzt wieder runter. Noch 2014 hatte er zum Weltmeisterkader unter Joachim Löw gehört. Bereits am 14. November beginnt die Vorbereitung auf die WM. (meme/mit sid)

Das vorläufige deutsche WM-Aufgebot laut des Berichts:

Joshua Kimmich (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach), Emre Can (Borussia Dortmund), Anton Stach (FSV Mainz 05), Ran Khedira (Union Berlin) Sturm: Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (FC Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

