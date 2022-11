Kehl: Rückkehr von Haller "noch nicht absehbar"

Do., 10.11.2022, 15.53 Uhr

Was macht eigentlich BVB-Neuzugang Sebastien Haller? Jedenfalls trainiert er nicht bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam, wie in den letzten Wochen behauptet wurde. Das stellte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl klar. Eine Rückkehr des an Hodenkrebs erkrankten BVB-Neuzugangs sei aktuell noch "nicht absehbar. Alle, die sich Hoffnungen machen, muss ich enttäuschen: Wir haben diesen Plan noch nicht", so Kehl.

