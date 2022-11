NFL: Amon-Ra gewinnt St.-Brown-Brüderduell gegen Equanimeous

Mo., 14.11.2022, 09.23 Uhr

Während die NFL um Superstar Tom Brady eben erst in München das erste historische Spiel auf deutschem Boden gefeiert hat, lieferten sich in den USA die deutschen St.-Brown-Brüder ein packendes Duell. Am Ende triumphierte Amon-Ra St. Brown über den älteren Bruder Equanimeous. Im Aufeinandertreffen der beiden Deutsch-Amerikaner feierte der jüngste der drei St.-Brown-Brüder mit den Detroit Lions ein 31:30 bei den Chicago Bears um "EQ".

