Medien: Haas-Aus für Schumacher

Mo., 14.11.2022, 15.23 Uhr

Es hatte sich angedeutet, nun scheint es beschlossen: Wie Sport1 erfahren haben will, wurde Mick Schumacher bereits am Wochenende in Brasilien über sein Aus beim US-Team Haas informiert. Die Leistungen des Deutschen waren dem Team um Chef Günther Steiner am Ende zu inkonstant. Haas will die Entscheidung wohl am Mittwoch bekanntgeben, das Cockpit von Schumacher soll sein Landsmann Nico Hülkenberg (35) übernehmen.

