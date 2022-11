WM-Aus für Nkunku - Kolo Muani nachnominiert

Mi., 16.11.2022, 11.23 Uhr

Bittere Nachricht für den Toptorschützen der Bundesliga in der aktuellen Saison: Für Christopher Nkunku von RB Leipzig ist die WM-Teilnahme geplatzt. Der Franzose verletzte sich im Training am Dienstag am Knie und wird rund zwei Monate ausfallen. Für ihn rückt ein anderer Bundesliga-Star nach: Randal Kolo Muani. Der Senkrechtstarter von Eintracht Frankfurt krönt seine bislang überragende Saison und darf mit Frankreich die Mission Titelverteidigung angehen.

