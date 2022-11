Vettel freut sich auf das Leben nach der Formel-1-Karriere

Die brasilianische Fernsehreporterin lief den beiden deutschen Formel-1-Fahrern Mick Schumacher und Sebastian Vettel, die gerade die Ehrenrunde vor dem Rennen am letzten Wochenende beendet hatten, aufgeregt hinterher: „Hey, Ihr beiden, verlasst uns nicht...“ Der fromme Wunsch verhallt, und der Abschied weitet sich über die am Sonntag in Abu Dhabi (14 Uhr/Sky) zu Ende gehende Saison aus: Vettel tritt zurück, Schumacher junior bekommt den Vertrag beim Haas-Rennstall nicht verlängert und wird durch den deutschen Edelreservisten Nico Hülkenberg ersetzt.

Der 35-Jährige aus Emmerich, der es in 181 Rennen noch nie auf ein Podium geschafft hat, hatte zuletzt 2019 für Renault eine komplette Saison bestritten. Ein höchst ungewöhnlicher Generations-Wechsel. Haas-Rennleiter Steiner behauptet, „es ist auf Sicht das Beste für das Team.“ Selbst eine Pole-Position wie die von Kevin Magnussen in Interlagos hätte den Rauswurf nicht verhindern können.

Mercedes und Alpine könnten Schumacher übernehmen

Der Sohn des Rekordweltmeisters hat damit nur noch eine vage Chance auf ein Stamm-Cockpit, wenn der US-Amerikaner Logan Sargeant in der Formel 2 nicht genügend Punkte für eine Superlizenz holt. Zu Ende gehen wird Schumachers Karriere aber auch dann nicht, falls er nicht zu Williams wechseln kann. Seine Perspektive ist eine andere, und sie liegt kurz- wie langfristig bei deutschen Motorenherstellern. Mercedes könnte den 23 Jahre alten für die nächsten Jahre als Ersatzfahrer nominieren, am Horizont zeichnet sich der Audi-Einstieg mit seinem Werksteam für 2026 und mit einer deutlich früher beginnenden Entwicklungsphase ab. Denn anderer deutscher Nachwuchs ist kaum in Sicht bis dahin. Anders als Ex-Zampano Bernie Ecclestone („Er soll es vergessen“) oder der Haas-Rennstall sieht das Formel-1-Management den Namen Schumacher nicht als Bürde, sondern als Chance.

Eine zweijährige Ausbildungszeit bei Haas hatte Ferrari für sein Juniorkader-Mitglied Schumacher ausgehandelt, doch diese Idee entpuppte sich schnell als Missverständnis. Mit einem ein Jahr alten Auto und einem unberechenbaren russischen Teamkameraden Nikita Mazepin (23) verlor der Rookie das ganze letzte Jahr. Auch in dieser Saison ging es nach einem frühen Hoch für den US-Rennstall stetig bergab. Das Team des Industriellen Gene Haas operiert mit einer Minimal-Mannschaft, kauft günstig bei Ferrari ein und besitzt nicht die Kapazität und den Willen, Nachwuchspiloten auszubilden. Damit war Schumacher zum Erfolg verdammt – oder zum Scheitern. Mehrere heftige Unfälle, deren Millionenschaden Besitzer Haas dem Deutschen persönlich ankreidete, besiegelten sein Schicksal. Zur falschen Zeit am falschen Ort, das galt sowohl bei vielen Rennen, in denen Schumacher ein Opfer von Technik und Strategiefehlern war, als auch ganz generell. Ihm fehlte es nicht an Selbstvertrauen, sondern am Vertrauen durch das Team. Die Hinhaltetaktik in Sachen Vertrag bis jetzt kurz vorm Finale spricht Bände.

Mick Schumacher hat Duell mit Kevin Magnussen verloren

Mit der ruppigen Art des telegenen Teamchefs Günther Steiner kam er nicht zurecht, und er muss schon lange gespürt haben, dass er bei Haas – anders als der Rückkehrer Kevin Magnussen – nicht willkommen ist. Der erfahrene Däne liegt nach 21 Rennen mit 25:12 Punkte ebenso klar vorn wie im Qualifikationsduell mit 16:5. Am Ende reduziert sich alles darauf. Die Loyalität und die fehlenden eigenen Ergebnisse zwangen Mick Schumacher dazu, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. „Ich möchte meine Enttäuschung nicht verbergen. Es war manchmal holprig, aber ich habe mich stetig verbessert, viel gelernt und weiß jetzt sicher: dass ich einen Platz in der Formel 1 verdiene“ schrieb er nun auf seinem Instagram-Account. Und: „Das Thema ist für mich alles andere als abgeschlossen. Rückschläge machen einen nur stärker.“ Die Zeichen stehen auf Comeback, was er selbst versicherte: „Mein Feuer brennt für die Formel 1, und ich werde hart darum kämpfen, in die Startaufstellung zurückzukehren.“ Mick Schumacher wirkt durch seine verbindliche Art manchmal fast zu nett, aber er ist zäh. Aufgeben gehört nicht zu den Genen in seiner Familie. Die Schule bei Haas dürfte ihn härter gemacht haben, der Rennstall hat sich häufig gegen und nicht hinter ihn gestellt.

Zoff bei Red Bull: Verstappen bleibt auf dem Ego-Trip

Die Bindung zu Ferrari wird gelöst werden, der Wechsel zu Mercedes wäre eine gute Option, nicht nur, da er mit Stuttgarter Motoren schon in den Nachwuchsklassen unterwegs war. Toto Wolff, der Teamchef des Rekordweltmeisters, hat am vergangenen Wochenende klar gemacht: „Es ist kein Geheimnis, dass die Familie Schumacher zu Mercedes gehört und dass wir Mick sehr schätzen.“ Auch beim Alpine-Team, wo er vergeblich auf einen festen Fahrer-Vertrag gehofft hatte, ist die Reserverolle noch zu besetzen.

Nico Hülkenberg war zuletzt Reservepilot und TV-Experte

Von draußen wieder reinzukommen ist in der Formel 1 anders als früher nicht mehr so schwierig, wie sein Nachfolger gerade bewiesen hat. Nico Hülkenberg, der im Frühjahr als Reservepilot bei Aston Marton zwei Einsätze für den erkrankten Sebastian Vettel hatte, verdingte sich zuletzt als Kommentator beim österreichischen Sender Servus-TV. Von seiner Routine erhofft sich Haas konstantere Ergebnisse. Hülkenberg wird in der kommenden Woche in Abu Dhabi bereits bei Testfahrten im Cockpit sitzen: „Ich habe das Gefühl, dass ich die Formel 1 nie wirklich verlassen habe. Ich bin begeistert, dass ich wieder das tun kann, was ich am meisten liebe.“ Das deckt sich exakt mit Mick Schumachers Ambitionen. Reserve hat keine Ruh. Die Rennfahrernation Deutschland bleibt weiter in der Formel 1 vertreten.