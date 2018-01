Grizzlys-Coach vermisst den „Killerinstinkt“

Die Enttäuschung war riesig, sie stand den meisten Grizzlys nach dem 3:4 nach Verlängerung in Krefeld in die Gesichter geschrieben. Die Wolfsburger hatten sich viel mehr vorgenommen und trotz einer eigentlich komfortablen 2:0-Führung noch verloren. An dem Krefelder Gegentreffer in Überzahl zum 1:2...