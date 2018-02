Gross froh: „Das war wieder der Grizzlys-Weg“

Ein Kraftakt von Fabio Pfohl, an dessen Ende das 1:0 stand, ein bärenstarker Jerry Kuhn im Tor und mit Gerrit Fauser ein Doppeltorschütze in Olympia-Form – das 4:0 der Grizzlys hielt mehrere Geschichten parat. Doch Coach Pavel Gross war nach dem so wichtigen Sieg im letzten Spiel vor den...