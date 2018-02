Pfohl trifft zum Sieg für die Grizzlys beim 4:3 in Bremerhaven

Fabio Pfohl schoss im Test in Bremerhaven das Grizzlys-Siegtor.Foto: Archiv

Wolfsburg Mit nur 17 Spielern im Kader setzen sich die Grizzlys Wolfsburg im Test in Bremerhaven mit 4:3 durch. Weiß und Wurm fallen aus. Ist Pfohl bald weg?

Ein fast perfekter Tag für die Grizzlys: Am Mittwochnachmittag zogen Björn Krupp und Gerrit Fauser mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft dank eines 4:3 n. V. über Schweden sensationell ins Olympische Halbfinale ein (siehe auch erste Olympia-Seite), dann gewannen ihre Wolfsburger Teamkollegen am Abend ein Testspiel beim DEL-Rivalen Bremerhaven vor 1500 Zuschauern mit 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) nach regulärer Spielzeit.

Alexander Karachun (4. Minute), Jeff Likens (4./in Überzahl), Brent Aubin (34.) und Fabio Pfohl (59./in Überzahl) trafen für die nur mit zwei Torhütern, fünf Verteidigern und zehn Stürmern angereisten Gäste. Kurzfristig war Armin Wurm ausgefallen, nachdem er im Training unglücklich von einem Puck getroffen worden war. Zudem musste auch noch Alexander Weiß Mitte des zweiten Drittels verletzt raus. Er hatte schon zum Ende des ersten Drittels einen Schuss auf die Hand bekommen.

Für die Bremerhavener, die ohne ihre komplette erste Reihe – Jan Urbas (bei Olympia), Chad Nehring und Kris Newbury (beide verletzt) – angetreten waren, erzielten Ross Mauermann (27.), Rylan Schwartz (39.) und Cory Quirk (57.) die Treffer. Insgesamt waren die Grizzlys die Mannschaft mit den etwas größeren Chancen und gewannen verdient. Beide Teams verzeichneten je einen Lattentreffer, Bremerhaven durch Marian Dejdar (29.) und Wolfsburg durch Christoph Höhenleitner (41.).

Erfreulich auch: Neuzugang Conor Allen holte sich bei seiner Grizzlys-Premiere gleich zwei Assist-Punkte. Das 1:0 bereitete er sogar herrlich vor. Allerdings gab es auch Schatten beim ersten Auftritt des Verteidigers. Das erste Bremerhavener Tor resultierte aus einem Fehlpass des US-Boys. Eine durchweg gute Leistung lieferte hingegen Torwart Felix Brückmann ab, dem nach einer halben Stunde ein überragender Fanghand-Save gegen Nicholas Jensen gelang – zum Zungeschnalzen!

„Für beide Mannschaften war es ein ordentlicher Aufgalopp nach der langen Pause. Wir konnten unsere Beine bewegen und erste Praxis für die letzten drei Hauptrundenspiele sammeln“, bilanzierte Grizzlys-Trainer Pavel Gross nach dem ersten von zwei Tests gegen Bremerhaven in dieser Woche. Der zweite folgt am Freitag (19.30 Uhr) in der Eis-Arena.

Unterdessen wird es immer wahrscheinlicher, dass Sturmhoffnung Fabio Pfohl die Grizzlys verlässt. Zwar hatten einige Medien einen Wechsel zu den Kölner Haien wohl etwas verfrüht schon als perfekt gemeldet. Aber in der Tat soll der 22-Jährige ein sehr gutes Angebot von dort bekommen haben. Auch von den Wolfsburgern hat er mittlerweile eine Offerte erhalten. Die kann finanziell aber nicht mit dem aus der Domstadt gebotenen Gehalt mithalten, heißt es aus gut informierten Kreisen. Pfohl selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Pfohl war 2015 von den Haien in die VW-Stadt gewechselt.

Grizzlys: Brückmann – Ankert, Dehner; Sharrow, Allen; Likens, Riefers – Höhenleitner, Voakes, Aubin; Weiß, Pfohl, Furchner; Mulock, Dixon, Karachun.