Ticketverkauf vor Ort: So halten die Grizzlys Berlin kurz

Bloß kein Heimspiel für die Eisbären in der Eis-Arena! 1500 Tickets für Spiel 2 des Play-off-Viertelfinals der Deutschen Eishockey-Liga gegen Berlin am Freitag (19.30 Uhr) setzten die Grizzlys Wolfsburg im exklusiven Vorverkauf an Dauerkarten-Besitzer bis Montagabend ab. Nun soll der freie Verkauf...