Grizzlys verlieren bei den Eisbären Berlin

Wolfsburg Die Grizzlys Wolfsburg haben das erste Play-off-Spiel bei den Eisbären Berlin mit 4:1 verloren. Verließen beide Teams nach dem ersten Drittel torlos das Eis, konnten die Eisbären im zweiten Drittel durch Tore von Louis-Marc Aubry in der 27. Minute und Mark Oliverin der 29. Minute mit 2:0 in Führung gehen. Stephen Dixon konnte in der 33. Spielminute für die Grizzlys den Anschlusstreffer schießen. Im dritten Drittel sorgten Louis-Marc Aubry und Danny Richmond für die Entscheidung. Damit gehen die Eisbären Berlin im Play-off-Viertelfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 1:0 in Führung. Schon am Freitag, 16. März um 19.30 Uhr, können die Grizzlys beim Heimspiel sich für die Niederlage revanchieren.

