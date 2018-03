Dixons überraschende Explosion

Drei Tore und zwei Assists in drei Spielen – so lautet die herausragende Quote des besten Grizzlys-Profis nach den ersten drei Play-off-Partien. Es sind Werte eines Topspielers, eines Leaders. Es sind die Werte von Stephen Dixon. Die Rolle, die der 32-jährige Kanadier aktuell im Wolfsburger Trikot...