War es wirklich nur ein Spiel?

Vorentscheidung oder nur eine Partie? Mit 1:8 kamen die Grizzlys Wolfsburg bei den Eisbären Berlin in Viertelfinal-Spiel 3 unter die Räder. Am Mittwochabend muss das Team von Coach Pavel Gross beweisen, dass es auch so eine herbe Klatsche schnell abhaken kann. Foto: Imago/Stiehl