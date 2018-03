Grizzlys-Aus nach Wahnsinns-Kampf

Das war’s! Nach zwei Vizemeisterschaften in Folge ist für die Grizzlys Wolfsburg in den Play-offs 2018 im Viertelfinale Schluss. Das 6:7 (2:1, 1:3, 3:2) nach Verlängerung am Freitagabend vor 14 000 Zuschauern in der Hauptstadt in Spiel 5 machte den 4:1-Sieg in der Serie für die Eisbären Berlin...