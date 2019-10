Grizzlys suchen ihr Heil in der Offensive

Der Weg ist ungewöhnlich, aber aus Klubsicht verständlich: Charly Fliegauf wollte sich am Dienstag gegenüber unserer Zeitung nicht weitergehend zur aktuellen Lage bei den Grizzlys Wolfsburg äußern. Das hatte der Manager zuvor getan, auf der eigenen Homepage veröffentlichte der Wolfsburger Eishockey-Erstligist ein Kurzinterview mit dem 59-Jährigen, mit dem der Klub selbst ein wenig den Weg in die Offensive ging. „Damit ist eigentlich alles gesagt“, so Fliegauf freundlich, aber bestimmt. Es ist auf der einen Seite eine Analyse der Niederlagen-Serie, des Ist-Zustands inklusive erneuter Rückendeckung für Coach Pat Cortina und ein Appell an die Mannschaft, am Wochenende in den Partien in Krefeld am Freitag und am Sonntag zu Hause gegen Iserlohn alles in die Waagschale zu werfen.

Die Negativserie

Sieben verlorene Spiele ohne Punkte bedeuten einen traurigen Wolfsburger Rekord in der DEL. Fliegauf meint: „In den ersten drei, vier Spielen, die wir verloren haben, waren wir teilweise zu sorglos, in vielen Situationen nicht konsequent genug. Dazu haben wir etwas zu kompliziert gespielt und dachten, das drehe sich schon wieder von alleine. Ein Trugschluss, wie wir jetzt sehen.“ In den vergangenen drei Partien gegen Düsseldorf, München und Bremerhaven sei die Mannschaft zwar besser aufgetreten, „aber auch noch nicht gut genug. Individuelle Fehler haben uns in diesen Spielen die Punkte gekostet“, meint der Manager.

Der Ist-Zustand

Den Zustand der Mannschaft bezeichnet Fliegauf als „absolut intakt“. Alle seien „gewillt ist, sich gemeinsam aus dem Tief herauszuarbeiten“. All dies haben Einzel- und Gruppengespräche gezeigt, in denen sich die Akteure sehr selbstkritisch gezeigt hätten. Auf das Trainerteam mit Chefcoach Cortina, Co-Trainer Petteri Väkiparta und Torwarttrainer Ilari Näckel lässt Fliegauf aktuell nichts kommen. Er sagt: „Alle drei Trainer, jeder für seinen Bereich, arbeiten sehr intensiv, akribisch und analytisch, um die Mannschaft aus diesem Tief herauszubringen.“ Auch zum Ende des Interviews geht er auf die Coaches ein. „Abschließend kann ich deutlich sagen, dass ich trotz der Niederlagenserie nach wie vor sehr großes Vertrauen in die Mannschaft und in die Arbeit der Trainer habe“, so Fliegauf. Der Coach stärkt den Beteiligten vor diesem wichtigen Wochenende den Rücken. Personelle Konsequenzen wird es offenbar weder im Kader noch im Trainerteam geben. Zumindest nicht vor diesem Wochenende.

Der Ausblick

Allein die Tatsache, dass die Grizzlys sich mit einem solchen Statement an die Öffentlichkeit wenden, ist ein deutlicher Beleg dafür, welchen Stellenwert die Partien bei den ebenfalls seit sieben Spielen sieglosen Krefeldern und gegen Iserlohn haben. Der Appell des Managers klingt wie folgt: „In beiden Spielen wollen wir von Anfang an zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Für uns ist wichtig, dass wir diese Herausforderungen positiv angehen. Jeder muss sich bestmöglich und intensiv vorbereiten, so dass er eine Top-Leistung abrufen kann – ein wichtiges Wochenende für uns, keine Frage.“

In dem Interview stellt sich Fliegauf hinter die Trainer und betont auch, dass die Mannschaft trotz Krise mitzieht. Mit der Stärkung des Trainerteams zeigt sich aber auch, dass Fliegauf vor allem die Mannschaft in der Pflicht sieht.

Das Wochenende wird zeigen, ob die Grizzlys in der Lage sind, die haarsträubenden individuellen Fehler abzustellen, um den Turnaround zu schaffen und ihren Weg weiterhin mit Cortina zu gehen. Denn mit einem weiteren Null-Punkte-Wochenende wird es für Fliegauf schwierig, an seinem Wunschtrainer festzuhalten.