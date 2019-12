Jones strahlt: Bester Wechsel meines Lebens

Nick Jones hat dieser Tage allen Grund zum Strahlen. Der Verteidiger des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten ist nach drei Treffern in den vergangenen drei Partien endgültig bei den Grizzlys angekommen. Nachdem er erst beim Auswärtssieg in Bremerhaven getroffen hatte, legte er beim 6:5 n. P. in...