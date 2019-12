Grizzlys-Gegner tauscht Trainer

Drei Spiele stehen den Grizzlys bis Weihnachten noch bevor, davon ist eines wichtiger als das andere. Mit Schwenningen am Mittwoch und Iserlohn am Sonntag will der Wolfsburger Eishockey-Erstligist zwei Teams von unten auf Abstand halten, dazwischen am Freitag in Nürnberg den Rückstand auf die...