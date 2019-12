5:3 in Nürnberg – Grizzlys Wolfsburg richten Blick nach oben

Herzlich Willkommen im Play-off-Geschäft, Grizzlys! Mit einem 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)-Sieg am Freitagabend bei den Nürnberg Ice Tigers stellten sie in der Tabelle den Anschluss an den Gegner her. Anthony Rech (2), Brent Aubin, Garrett Festerling und Valentin Busch schossen vor 4736 Zuschauern die Tore...