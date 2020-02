Grizzlys-U23-Profi Busch: „Ich habe das Zeug für die DEL“

Valentin Busch ist eine der kleinen positiven Überraschungen im Kader der Grizzlys Wolfsburg. Der U23-Profi machte im Sommer einen großen Sprung nach vorn und hat längst seine Ausbeute aus dem Vorjahr übertroffen. Der 22-jährige Stürmer steht bei drei Toren und fünf Torvorlagen aus seinen 34 Saisoneinsätzen in der Deutschen Eishockey-Liga – und höher im Kurs bei Trainer Pat Cortina, als es zu Beginn der Spielzeit den Anschein hatte.

„Im Vergleich zum vergangenen Jahr habe ich körperlich vieles an Rückstand aufgeholt“, erzählt Busch. Drei Kilogramm Gewicht legte er zu, wiegt mittlerweile 81 Kilogramm bei einer Größe von 1,83 Meter. Einen Motivationsschub gab ihm auch das erste DEL-Tor seiner Karriere im Spiel gegen Krefeld. Zuvor bei Kurzeinsätzen für seinen Ex-Klub Nürnberg (neun Spiele zwischen 2016 und 2018) und vergangene Saison in seinem ersten Wolfsburg-Jahr (26 Partien/sechs Assists) war er leer ausgegangen.

Aber das ist Vergangenheit. In der Gegenwart darf er mit Topleuten wie Mathis Olimb und Brent Aubin auf Torejagd gehen und beweist, dass er geschickte Hände und eine gute Auffassungsgabe besitzt. „Meine Mitspieler haben große Namen, wir haben gut harmoniert“, erzählt der gebürtige Erdinger. Aber sollte es demnächst mal wieder die vierte Reihe sein, nimmt er die Rolle auch an. „Es ist egal, ob ich erste, zweite, dritte oder vierte Reihe spiele.“

Doch Trainer Cortina fordert und fördert seinen Schützling. Im letzten Spiel vor der Februar-Pause in Düsseldorf (Endstand 1:2 n. P.) setzte er Busch sogar im Penaltyschießen ein. „Ich hatte mir sogar schon überlegt, welchen Move ich mache, wenn ich drankommen sollte. Plötzlich tippte mich der Trainer an.“ Mit seinem Versuch scheiterte Busch aber an DEG-Nationaltorwart Mathias Niederberger. „Schade, es war knapp.“

Am Freitag (19.30 Uhr, Eis-Arena) bekommt es sein Team mit dem Tabellendritten Straubing zu tun, gegen den die Grizzlys noch sieglos sind in 2019/2020. Busch macht sich und den Seinen Mut: „Wir haben zuletzt auch München und Mannheim geschlagen und gezeigt, dass wir mit jedem Gegner mitspielen können.“

In den letzten neun Hauptrunden-Partien gebe es nun nur noch „wichtige Spiele“. Angesichts von neun Punkten Vorsprung auf Rang 11 und sechs Zählern Rückstand auf Platz 6, der zur direkten Viertelfinal-Teilnahme berechtigen würde, sagt Busch: „Unser Hauptziel sind die Top 6. Aber wenn wir in die Pre-Play-offs müssen, ist das auch okay. Denn was die Grizzlys in den Play-offs leisten können, haben sie viele Jahre gezeigt.“

Nächste Saison fällt Busch noch unter die U23-Regel und besitzt auch noch Vertrag in Wolfsburg, im Jahr darauf nicht mehr. Deshalb kommt er in eine wichtige Phase seiner Karriere, die auch über 2021 hinaus im Eishockey-Oberhaus weitergehen soll. „Ich habe das Zeug dazu, in der DEL zu spielen“, bekräftigt Busch und will weiter für positive Überraschungen sorgen.