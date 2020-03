Grizzlys-Zweckoptimismus – Fliegauf sieht zwei Lichtblicke

Zweckoptimismus ist gefragt vor dem Start der Grizzlys Wolfsburg in die 1. Play-off-Runde der Deutschen Eishockey-Liga am Mittwoch (19.30 Uhr) in Nürnberg nach dem 3:5 in Ingolstadt, der fünften Niederlage in Folge. Und nach der drohenden Absage aller weiteren Spiele wegen des...