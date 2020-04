Felix Brückmann im Interview zum Abschied von den Grizzlys

Ein richtig Großer sagt auf Wiedersehen: Felix Brückmann. Nach sechs Jahren beim Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg wechselt der DEL-Toptorwart nach Mannheim. Im Interview mit unserer Zeitung, das wir auch als Podcast zum Anhören produziert haben, wird der 29-Jährige zum Abschied abwechselnd sentimental, ernst und fröhlich. So leidenschaftlich, wie er spielte, zieht er auch ein großes, spannendes Fazit.

Herr Brückmann, wegen der Corona-Pandemie fielen die Play-offs aus, von einem Tag auf den anderen war die Saison beendet. Den Abschied hatten Sie sich sicher anders vorgestellt...

Definitiv. Ich hätte gern noch einmal Play-offs gespielt. Ich denke auch, dass ich als startender Torwart in die Play-offs gegangen wäre, und hätte mich gern dort mit ordentlichen Leistungen von den Fans verabschiedet. Und ich hätte gern mit meinen Teamkameraden, mit denen ich sechs Jahre eng verbunden war, versucht, etwas Großes zu erreichen. Die DEL hat aber damals gut reagiert. Die Gesundheit der Gesellschaft geht vor.

Zum Stichwort Corona vorab die wichtigste Frage: Sind bei Ihnen zu Hause alle gesund?

Ja, meine Freundin und ich sind gesund. Auch im näheren Umkreis von uns gab es bisher keinen positiven Corona-Fall. Mein großer Bruder musste wegen eines Verdachtsfalls getestet werden, zum Glück fiel der Test negativ aus.

Wie verbringen Sie aktuell die Zeit?

Ich bin noch in Wolfsburg, habe mich aber schon mit Mannheim in Verbindung gesetzt, um den Fahrplan für die Sommerpause festzulegen. Die ersten zwei Wochen nach dem Saisonende habe ich meinem Körper die Zeit gegeben, sich zu regenerieren. Danach habe ich mich noch ohne Trainingsplan bewegt, um mich fitzuhalten und eine gewisse Grundfitness beizubehalten.

Abseits des Sports – wie verbringen Sie Ihre Freizeit? So ein Umzug will ja auch gestemmt werden...

Durch Corona hatten wir nun ja die Zeit, alles zu planen. Wenn es mit dem Trainingsstart in Mannheim losgeht, werde ich erst einmal allein umziehen. Ende Mai findet dann der große Umzug statt. Meine Freundin besitzt noch einen Arbeitsvertrag bis Ende Juli hier und kommt dann im August nach. Ansonsten halten wir uns in der Freizeit an die Corona-Richtlinien. Das sollte jeder tun. Wir wohnen nah am Wald und haben mit unserem Hund ausführliche Spaziergänge unternommen. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen mehr für mein Fernstudium machen. Aber einen ganz freien Kopf hat man dann doch nicht, sondern ist viel am Nachdenken. Startet die neue Saison pünktlich? Bleiben alle in der Familie gesund und behalten ihren Arbeitsplatz? Aber ich habe die Zeit genutzt, ein Buch zu lesen oder etwas aufwändiger zu kochen. Es ist wichtig, dass man etwas findet, was nichts mit Eishockey zu tun hat, um etwas Abstand zu gewinnen.

War auch die Zeit da zu realisieren, dass der Abschied naht, und wie schwer fällt er Ihnen?

Realisiert habe ich das immer noch nicht. Er kam so abrupt, Ich hatte Tränen in den Augen, als ich in der Mannschaftskabine vom Saisonende erfahren hatte. Derzeit sind meine Gefühle gemischt. Ich bin schon traurig, aber ich freue mich auch auf die neue Herausforderung.

Was reizt Sie denn an der Adlern?

Vorweg möchte ich sagen, dass es keine Entscheidung gegen die Grizzlys war und auch nicht bedeutet, dass es mir hier nicht mehr gefallen hätte. Ich wäre auch sehr gern geblieben. Mein Ziel nach meiner langen Verletzung war es gewesen, mich für einen neuen Vertrag zu empfehlen, und hatte auch mit Grizzlys-Manager Charly Fliegauf Gespräche geführt. Als das Angebot aus Mannheim kam, war ich anfangs überrascht. Ich habe es mir gut überlegt. Es gab ein paar Kriterien dafür, dass ich es noch mal bei den Adlern probiere.

Welche?

Zum einen wurde ich in Mannheim vom Nachwuchs- zum Profispieler. Deshalb ist es ein Reiz, zurückzugehen. Zum anderen bin ich wesentlich näher an meiner Heimat. Ein wichtiger Punkt war auch Adler-Trainer Pavel Gross, mit dem ich vier Jahre in Wolfsburg zusammengearbeitet hatte. Ich weiß, was mich dort erwartet. Mannheim bietet bessere Voraussetzungen, meine sportlichen Ziele zu erreichen. Ich wollte mir nicht in ein paar Jahren vorwerfen: ,Hättest du es mal gemacht.’ Ich bin jetzt 29, vielleicht ist es für mich die letzte Chance gewesen, den Verein noch einmal zu wechseln.

Sie sprachen gerade sportliche Ziele an. Welche waren ausschlaggebend?

Wir waren ja mit Wolfsburg zweimal nah dran. Das ist das Ziel eines jeden Sportlers ...

Meister zu werden...

Genau, jetzt haben Sie es ausgesprochen. Klar, das Maximale zu erreichen und mal etwas in Händen zu halten. Es heißt nicht, dass es in Mannheim so kommen wird, aber vielleicht sind die Voraussetzungen ein bisschen besser als in Wolfsburg. Und selbstverständlich möchte ich auch gern noch einmal in der Nationalmannschaft spielen Die Möglichkeit ist bei den Adlern gegeben, noch einmal auf allerhöchstem Niveau zu spielen und dann vielleicht da hineinzustoßen.

Lassen Sie uns ein Fazit Ihrer sechs Wolfsburg-Jahre ziehen: Welches waren die Höhepunkte?

Die erste Finalteilnahme war ein absolutes Highlight. Aber auch, dass wir es zweimal hintereinander geschafft hatten. Das ist eine große Leistung. Zu der Zeit hatten wir eine Mannschaft zusammen, bei der ich Gänsehaut bekomme, wenn ich daran zurückdenke. Da waren so viele tolle Spieler im Kader. Die zwei Saisons waren die absoluten Highlights.

Und was ist mit den 315:01 Minuten ohne Gegentor im November und Dezember 2016, die bis heute DEL-Rekord sind?

Das war auch eine unglaublich tolle Zeit. Das ist aber nicht nur mein Rekord, sondern der Rekord der Grizzlys.

Es gab auch noch am vierten Spieltag der vergangenen Saison einen 2:0-Heimsieg bei Ihrem Comeback nach einjähriger Verletzungspause. Anschließend gaben Sie ein Live-TV-Interview auf dem Eis, als Ihre Teamkollegen auf sie zustürmten und Sie vor laufender Kamera feierten...

Bei der Erinnerung bekomme ich wieder ein bisschen Pipi in den Augen. Es war eine unglaublich lange Zeit von 18 Monaten ohne Spiel in der DEL für mich. Ich hatte lange auf mein Comeback hingearbeitet. In dem Spiel spielten die Jungs für mich. Dass dann alle da waren und sich für mich freuten, ist ein unbeschreibliches Gefühl und zeigt, wie eng wir zusammenstanden. Die Zeit in Wolfsburg wird mir ewig in Erinnerung bleiben, mit den Jungs möchte ich auch Kontakt halten.

Es gab auch Tiefpunkte. Der schlimmste war sicher, dass Sie wegen Hüftverletzungen, die Sie schon 2017/18 plagten, im Sommer 2018 zweimal operiert werden mussten und die komplette Saison 2018/19 verpassten...

Die Saison 2017/18 war fast schlimmer für mich, weil ich alles geben und zu meiner Leistung zurückfinden wollte, aber ständig Schmerzen hatte. Untersuchungen hatten da leider noch nichts ergeben. Das war sehr frustrierend. Deshalb war ich froh, als man herausgefunden hatte, woher die Probleme kamen. Ein Riesendankeschön noch mal an unseren Mannschaftsarzt Dr. Axel Gänsslen, der sich voll für mich reingehängt und mich dann zum Spezialisten geschickt hatte. Es war da nämlich schon eher fünf nach als fünf vor zwölf. Ich bin froh, dass ich diese beiden Jahre mit der vergangenen Saison noch ein bisschen relativieren und mich mit einer guten Saison verabschieden konnte.

Einen großen Schockmoment gab es am 3. März 2016, als Ihr Team auf dem Weg zum Spiel in München knapp einer Katastrophe entging. Ihr damaliger Busfahrer hatte einen Schlaganfall am Steuer erlitten, aber seine Kollegin brachte den Bus in voller Fahrt zum Stehen.

Das war ein absoluter Schreckmoment. Darauf blicke ich nicht gern zurück. Man kann von Glück sprechen, dass außer ein paar Kratzern außen am Bus nichts Schlimmeres passierte. Unsere Busfahrerin Marzena hat Unglaubliches geleistet, dafür sind wir ihr dankbar. Wir Spieler oben im Bus wussten erst gar nicht, was passiert war. Wir sahen nur, dass wir gegen die Leitplanke knallten, dann wieder Richtung mittlere Spur fuhren und auf eine Brücke zusteuerten. Das war dramatisch.

Angesichts der vielen besonderen Momente – welche Bedeutung haben die sechs Jahre in Wolfsburg für Sie?

Es war eine sehr bedeutungsvolle Zeit für mich. Ich habe hier viel durchgemacht. Ich kam als Back-up nach Wolfsburg und etablierte mich hier in der DEL. Ich durfte an zwei Weltmeisterschaften teilnehmen, absolvierte Länderspiele, sammelte viele Play-off-Erfahrungen. Sportlich habe ich trotz der Verletzung viel gelernt in Wolfsburg. Ich bin dem Verein unglaublich dankbar, dass ich damals die Chance bekommen hatte. Auch privat habe ich einiges durchgemacht. Jetzt ist eine Wolfsburgerin an meiner Seite. Darüber bin ich sehr glücklich. Wolfsburg wird für mich – ganz klar – auch ein Stück Heimat bleiben. Ich habe mich hier von Anfang an wohl gefühlt. Wolfsburg wird immer eine Anlaufstelle und vielleicht auch der Ort sein, an dem ich nach meiner Karriere mein Zuhause aufbaue.

Was werden Sie an Wolfsburg vermissen?

Auf jeden Fall die Menschen. Die Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Und Leute, die ich drumherum kennengelernt habe. Aber auch Wolfsburg an sich. Es hat zwar keinen schönen Altstadtkern und keine Berge wie in meiner Heimat, aber es ist eine sehr lebenswerte, grüne und saubere Stadt, die jungen Familien viel bietet. Ich habe aber meine Entscheidung getroffen und muss nun damit leben.

Was wird sich in Mannheim für Sie ändern?

Ich werde weiter akribisch meine Arbeit machen. Aber das Ganze wird ein bisschen intensiver als bisher. Die Erwartungshaltung in Mannheim ist eine andere als in Wolfsburg. Mannheim ist zwar kein komplettes Neuland für mich, wird aber sicher eine Umstellung werden.

Ihr künftiger Torwartkollege bei den Adlern ist der Toptorhüter und ehemalige Nationalspieler Dennis Endras. Wie wird der Konkurrenzkampf aussehen?

Wir hatten schon vor meinem Wechsel nach Wolfsburg zwei Jahre in Mannheim zusammengespielt. Damals war das Verhältnis sehr kollegial und respektvoll. Dennis ist einer der besten Torhüter in der Liga. Für mich wird es eine tolle Sache, mich jeden Tag an ihm zu messen, 100 Prozent zu geben und ein Stück besser zu werden. Wir befinden uns jetzt schon im Austausch. Wir wissen beide, dass die Mannschaft das Wichtigste ist. Wir werden beide spielen wollen. Aber wie immer bei Pavel Gross erwarte ich einen offenen Konkurrenzkampf, in dem wir uns gegenseitig zu guten Leistungen pushen. Am Ende soll die Mannschaft dann der Sieger sein.

Weil eine offizielle Verabschiedung anlässlich der Saisonabschlussfeier wegen Corona ausfallen musste, sollen Sie bei Ihrer ersten Rückkehr mit Mannheim verabschiedet werden. Hier haben Sie nun aber schon mal die Gelegenheit, sich von den Grizzlys-Fans zu verabschieden, wenn Sie wollen...

Großes Dankeschön an die Fans. In den sechs Jahren habe ich von Beginn an die Unterstützung gespürt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Euer Trikot überzustreifen und für Euch zu spielen. Ich bin unheimlich dankbar für diese tollen sechs Jahre. Ihr seid grandiose und geduldige Fans, es herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre hier. Dafür an dieser Stelle: danke!