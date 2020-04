Young Grizzlys: Wolfsburger wollen DEB-Plan noch kippen

Wie geht es für die Young Grizzlys weiter? Eine Frage, auf die auch Rainer Schumacher gerne eine Antwort hätte. Denn der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) möchte die Frage, in welcher Liga die U17 des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten in der nächsten Saison spielt, erst kurz vor Beginn selbiger klären. Für den Grizzlys-Geschäftsführer viel zu spät.

Die Lage ist verzwickt. Die Young Grizzlys stehen auf dem letzten Platz der Qualifikationsrunde für die Division I Nord. Doch eigentlich stehen noch zwei Spiele aus, die Wolfsburger könnten Crimmitschau (zwei Punkte vor) überholen. Nur der Letzte sollte in die Relegation gegen Weißwasser, den Ersten der Division II, um den Abstieg zu verhindern. Aber weil die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, will der DEB nun ein Entscheidungsturnier mit Wolfsburg, Crimmitschau und Weißwasser veranstalten, um zwei Plätze in der Division I auszuspielen – und zwar erst kurz vor Beginn der Saison 2020/21.

Auch die Grizzlys haben Protest gegen das Vorhaben eingelegt. „Wir haben in einer Videokonferenz unsere Bedenken vorgetragen“, erklärt Schumacher. Die Argumente gegen den DEB-Plan liegen auf der Hand. Die Teams wären zum Zeitpunkt des Turniers mitten in der Vorbereitung, Personalplanungen sollten dann eigentlich abgeschlossen sein. „Es kommen ja auch neue Spieler dazu, die wollen natürlich wissen, in welcher Liga sie spielen“, sagt der Geschäftsführer. „Aber so kann ja kein Klub planen.“ Zumal aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin unklar ist, wann wieder gespielt werden kann.

Der Vorschlag der Grizzlys lautet: keine Absteiger, Weißwasser steigt auf und es wird ausnahmsweise mit neun statt mit acht Mannschaften gespielt. „Das wäre auch sportlich die beste Lösung“, sagt Schumacher. Zumal: In den Süd-Staffel wird genauso verfahren. Fragwürdig, warum das im Norden nicht gehen sollte. „Und wir haben im Moment wegen Corona auch ganz andere Probleme. Da sollte man nicht einen solchen Nebenkriegsschauplatz aufmachen“, erklärt der Geschäftsführer.

Schumacher hat die Hoffnung, dass das Vorhaben noch gekippt wird. An besagter Videokonferenz nahmen von DEB-Seite Ernst Höfner (Talente-Cheftrainer) und Steffen Ziesche (U18-Bundestrainer) teil. Sie wollen das Thema noch einmal im Leistungssportausschuss des Verbands zur Sprache bringen. Dort wird die Entscheidung fallen. „Es sollte schnell gehen“, sagt Schumacher. Noch in dieser Woche erhofft sich der Geschäftsführer der Grizzlys eine Antwort.

