Die Grizzlys zeigen ihre neue Trikots

Wolfsburg. Wolfsburgs Eishockey-Erstligist hofft vor allem auf einen Saisonstart am 13. November. Die Jerseys für die neue Saison stehen aber schon.

Vor allem hoffen die Grizzlys, dass die Deutsche Eishockey-Liga in die Saison 2020/21 startet. Aktuell bestenfalls am 13. November, eine Entscheidung fällt am 2. Oktober. Weil die Planungen vorangetrieben werden müssen, haben die Grizzlys nun ihre neuen Trikots präsentiert, die ab sofort im Online-Shop zu haben sind. Kindergrößen gibt’s für 69 Euro, Erwachsene zahlen ab 89 Euro.

