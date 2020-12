Grizzlys bezahlen Sieg und zwei Punkte gegen Berlin teuer

Fast perfekter Start der Grizzlys Wolfsburg in die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga! Auch ihr zweites Heimspiel gewannen sie. Am Dienstagabend bezwangen sie die Eisbären Berlin nach einer Abwehrschlacht mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) nach Penaltyschießen. Das goldene Tor dort gelang Matti Järvinen. Torwart Dustin Strahlmeier feierte zudem in seinem ersten DEL-Match für die Grizzlys gleich einen Shut-out (Spiel ohne Gegentor). Damit bleiben die VW-Städter Spitzenreiter der Nord-Gruppe. Sorgen bereitet jedoch das verletzungsbedingte Ausscheiden des Kapitäns Sebastian Furchner und seines Stellvertreters Gerrit Fauser im zweiten Drittel.

Eine Veränderung hatte Grizzlys-Trainer Pat Cortina nach Mathis Olimbs Ausfall vornehmen müssen. Wie schon in der zweiten Spielhälfte gegen Krefeld wechselte der Coach die verbliebenen drei Center im elf Mann umfassenden Sturm immer durch. Im Tor rotierte – wie angekündigt – Strahlmeier für Chet Pickard hinein. Auf der anderen Seite feierte Berlins Tobias Ancicka seine DEL-Premiere zwischen den Pfosten.

Guter Grizzlys-Start

Auch wenn die ganz großen Chancen noch Mangelware blieben, dominierten die Grizzlys die meiste Zeit des ersten Drittels. Phil Hungerecker (13. Minute) und mit einem Solo Garrett Festerling (15.) vergaben die besten Wolfsburger Möglichkeiten. Beide Teams hielten jedoch das Risiko im Spiel nach vorn noch überschaubar. Strahlmeier (20.) musste erst kurz vor der Sirene gegen Giovanni Fiori und den Ex-Grizzly Kris Foucault seine Klasse unter Beweis stellen.

Die Eisbären hatten Blut geleckt, kamen brandgefährlich zurück aus der Kabine. Mark Olver (23.), Foucault (24.) und Kai Wissmann (26./Pfostenschuss) hätten die Gäste in Führung bringen müssen. Aber auch die Grizzlys hatten Pech. Der pfeilschnelle Jordan Boucher umkurvte im Konter Ancicka, traf aber nur die Latte (28.).

Doppelte Unterzahl überstanden

Wie schon gegen Krefeld handelten sich die Wolfsburger Mitte des zweiten Abschnitts eine doppelte Unterzahl ein. Anthony Rech und Jeff Likens saßen zusammen auf der Strafbank. Diesmal für satte 1:55 Minuten. Aber erneut ließ das bisher großartige Penaltykilling keinen Treffer zu. Die Trios Armin Wurm/Julian Melchiori/Matti Järvinen und Ryan Button/Phillip Bruggisser/Fabio Pfohl stellten die Schussbahnen meist hervorragend zu. Matt Whites Lattenknaller (32.) war die beste Möglichkeit zur Berliner Führung. Die Eisbären schnürten den Gastgeber in dessen Zone aber nun ein. Die Grizzlys kamen zu keinem geordneten Spielaufbau mehr.

Entlastung gab es erst nach Berliner Strafen. Plötzlich hatten die Grizzlys 24 Sekunden mit 5 gegen 3. Doch in Überzahl war ihnen schon im ersten Abschnitt nichts eingefallen. Immerhin hatten sich die Hauptstädter selbst ausgebremst - zweite Pause.

Rech weiter blass

Auch im Schlussdrittel schlugen die Cortina-Schützlinge kein Kapital aus Überzahl. Bei 5 gegen 5 hatte der bislang blass gebliebene Vorjahres-Torjäger Rech eine Möglichkeit (43.). Debütant Ancicka parierte den mit wenig Selbstvertrauen unternommenen Versuch des Wolfsburgers. Phil Hungerecker scheiterte ebenfalls am jungen Eisbären-Schlussmann. Auf der anderen Seite war Strahlmeier bei Leo Pföderls Schuss rechtzeitig mit den Schonern unten – Verlängerung.

Die blieb torlos trotz großer Chancen auf beiden Seiten. Das goldene Tor gelang Järvinen im Penaltyschießen. Für die Grizzlys war es erst der 22. Sieg im 65. DEL-Match gegen Berlin.

Auch Pfohl verwandelt

„Einen Shut-out nimmt man gern mit. Wichtig war aber einfach, dass wir zum Saisonstart Punkte mitnehmen“, sagte Matchwinner Strahlmeier, der die beiden Berliner Penalty-Versuche abwehrte. Für die Grizzlys verwandelte neben Järvinen, der in der Statistik als Siegtorschütze geführt wird, auch Fabio Pfohl.

Nun haben die Grizzlys erst einmal eine kurze Weihnachtspause. Weiter geht es erst am Sonntag (17 Uhr) bei den Iserlohn Roosters, die erst am Mittwoch (in Krefeld) ihr erstes Saisonspiel bestreiten. Abzuwarten bleibt, ob Furchner (offizielle Aussage: „Oberkörperverletzung“) und Fauser („Vorsichtsmaßnahme“) rechtzeitig fit werden.

Spiel kompakt:

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier - Likens, Melchiori; Adam, Button; Bruggisser, Wurm - Görtz, Järvinen, Furchner; Machacek, Festerling, Busch; Fauser, Pfohl, Hungerecker; Rech, Boucher.

Eisbären Berlin: Ancicka - Ramage, Müller; Wissmann, Espeland; Gawanke, Hördler; McKiernan - Pföderl, Noebels, White; Fiore, Zengerle, Foucault; Tuomie, Streu, Reichel; Labrie, Olver, Kinder.

Tore: 1:0 (entscheidender Penalty) Järvinen.

Strafen: Wolfsburg 6 Minuten, Berlin 8 Minuten.

Schiedsrichter: Gordon Schukies und Bastian Steingross.

Personal: Den Grizzlys fehlten fünf Profis. Center Mathis Olimb (Oberkörperverletzung) hatte sich am Sonntag gegen Krefeld eine Gesichtsverletzung mit Verdacht auf Gehirnerschütterung zugezogen und fällt vorerst aus. Außerdem waren erneut die Verteidiger Dominik Bittner (Muskelverletzung im Bauchbereich), Janik Möser (Herzmuskelentzündung) sowie die Junioren-Nationalspieler Jan Nijenhuis und Steven Raabe (beide bei der U20-WM in Kanada) nicht dabei.