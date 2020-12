Grizzlys beenden das Corona-Jahr gegen Köln

Wolfsburg. Der Wolfsburger Eishockey-Erstligist empfängt am Dienstag die Haie. Fliegauf sagt: Noch so ein Jahr überstehen Klubs wie wir nicht.

Mit dem Heimspiel am Dienstagabend (18.30 Uhr, Eis-Arena, Megantasport überträgt kostenpflichtig) gegen die Kölner Haie findet das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr 2020 einen sportlichen Abschluss für die Grizzlys Wolfsburg, die in der gerade erst gestarteten DEL-Saison den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren wollen.

Das 3:5 bei den Iserlohn Roosters am Sonntag war nach den zwei Auftakterfolgen gegen Krefeld und Berlin ein kleiner Rückschlag für die Mannschaft von Coach Pat Cortina, die fünfeinhalb Minuten vor der Schlusssirene noch mit 3:2 geführt hatte. „Köln ist für uns die Chance im Vergleich zu Sonntag einen Schritt nach vorne zu machen“, sagt Wolfsburgs Coach.

Bereits vor dem Spiel bei den Roosters hatte Manager Charly Fliegauf gesagt: „Wir sind noch nicht da, wo wir uns sehen wollen. Wir haben noch Luft nach oben und die Trainer noch viel zu tun. Aber ich habe viele positive Ansätze gesehen.“ Die personelle Lage bei den Wolfsburgern ist schon kurz nach dem Auftakt etwas angespannt. In Iserlohn hatten mit Kapitän Sebastian Furchner (Oberkörperverletzung), Mathis Olimb (gebrochene Nase), Janik Möser (Herzmuskelentzündung), Dominik Bittner (Verletzung im Bauchmuskelbereich) sowie den beiden U20-WM-Fahrern Jan Nijenhuis, der zudem Corona bekam, und Steven Raabe sechs Akteure aus dem Kader gefehlt.

Furchner und Olimb dürften kurzfristig zurückkehren. Olimb trainiert schon wieder auf dem Eis. Cortina hofft, dass Furchner am Dienstag folgen wird. Für Köln sind die beiden aber noch kein Thema. Die U20-WM endet spätestens am 5. Januar. Im vergangenen Jahr hatte Nijenhuis, der die Grizzlys da als einziger Spieler vertreten hatte, allerdings noch etwas Urlaub bekommen. Möser hat in der ersten Januarhälfte einen Termin zur Kontrolluntersuchung. Danach wird entschieden, ob der Verteidiger wieder mit dem Training beginnen darf. Und bei Abwehrspieler Bittner rechnet der Grizzlys-Manager mit einer Ausfalldauer von „noch drei, vier Wochen. Er befindet sich in der Reha“.

Von den aktuellen Ausfällen abgesehen wollte Fliegauf nicht ausschließen, dass die Grizzlys in absehbarer Zeit noch auf dem Transfermarkt tätig werden. Er findet: „Ein bisschen nötig wäre es schon. Wir haben auch noch ein wenig Luft im Budget.“ Kurzfristig muss das aber nicht sein. „Wir warten noch ab, was in den nächsten Spielen passiert. Verpflichtungen sind fast nur im Importspieler-Bereich machbar. Mal schauen, ob gute Spieler für kleines Geld zu bekommen sein werden.“

Aktuell spielen die Grizzlys ausschließlich gegen Gegner aus der Nordstaffel der in diesem Jahr zweigeteilten DEL. Im März und April stehen die Partien gegen die Südstaffel-Teams an, so genannte Interconference-Spiele. Das, betont der Wolfsburger Manager, „werden anstrengende Wochen“. Und hierfür könnten die Grizzlys durchaus noch Verstärkungen brauchen.

Die Haie, die das DEL-Eröffnungsspiel spektakulär mit 4:5 nach Penaltys gegen Düsseldorf verloren hatten, haben zuletzt Bremerhaven mit 4:3 besiegt. Drei eigenen Powerplay-Treffern stehen in zwei Partien vier Gegentore in Unterzahl gegenüber. „Das ist ein offensiv starker Gegner“, warnt Cortina. Die Grizzlys hatten in Iserlohn ihr erstes Tor in Unterzahl kassiert, haben aber auch nur eine Überzahlquote von 9,09 Prozent.

Im Tor wird gegen die Haie wieder Dustin Strahlmeier stehen, der gegen Berlin einen Shutout (Spiel ohne Gegentor) feierte. Der Neuzugang aus Schwenningen wird sich mit Ched Pickard vorerst weiter abwechseln. „Wir handhaben das so wie schon im vergangenen Jahr. Wir haben eine 1a und eine 1b“, sagt Cortina. Der Grizzlys-Trainer will am Dienstag vor allem sehen, dass seine Mannschaft im Vergleich zum Iserlohn-Spiel das Spiel ohne Puck verbessert. „Da waren wir nicht gut“, so der Italo-Kanadier.

Das neue Jahr beginnt dann mit einem Auswärtsspiel bei der Düsseldorfer EG am 3. Januar (17 Uhr). Nach dem Abbruch der Saison 2019/20 im März und dem viel späteren Auftakt zur Saison 2020/21 kurz vor Weihnachten soll es ein besseres für das deutsche Eishockey, aber auch für die Grizzlys, werden. Fliegauf sagt: „Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten gute Gespräche mit unserem Hauptsponsor Volkswagen und unseren anderen Sponsoren, die uns tragen. Deshalb sind wir gut aufgestellt. Aber noch so ein Jahr wie dieses werden Profisport-Klubs wie wir nicht überleben.“