Grizzlys-Profi Fauser: Nehmen zu viele Strafen

Da war mehr drin für die Grizzlys: Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, am 2. Weihnachtstag 2018, hatte der Wolfsburger Eishockey-Erstligist zum letzten Mal gegen die Kölner Haie gewonnen (3:0 in Köln), am Dienstagabend waren die Wolfsburger so dicht dran, wie schon lange nicht mehr, um die Domstädter zu besiegen, doch am Ende setzte es mit dem 4:5 nach Penaltyschießen die sechste Niederlage gegen diesen Gegner. Aus diesem Spiel nehmen die Wolfsburger mit, dass sie Comeback-Qualitäten besitzen. Aber auch, dass es ihnen im letzten Spiel des Jahres an Disziplin mangelte.

„Wir haben bis zum Ende gearbeitet, waren zweimal am Boden und sind zurückgekommen“, meinte Jordan Boucher, der eine Strafe absaß, als Köln mit dem 2:1 erstmals in Führung ging. Es folgte das 3:1, Wolfsburg kämpfte sich zurück auf 3:3, und glich auch nach dem 3:4 noch einmal aus. Spencer Machacek, der einen Doppelpack erzielte, weil ihm auch das Tor zum 4:4 (anstelle von Max Görtz) im Nachhinein gutgeschrieben wurde, nahm ebenfalls das Positive mit: „In einer so kurzen Saison kann jeder Punkt entscheidend sein.“ Und einen holten die Wolfsburger schließlich gegen gefährliche Kölner. Aber auch Boucher wusste: „Wir hätten auch gewinnen können.“

Warum das nicht gelang, wusste Gerrit Fauser. „Ich denke, wir müssen anfangen, mehr Disziplin zu zeigen.“ Dass das Kölner Powerplay in dieser Saison gut funktioniert, war eigentlich schon vor dem Spiel kein Geheimnis. Fünf Strafzeiten waren dann zu viel für die Grizzlys, auch wenn den drei Kölner Überzahltoren drei Wolfsburger Powerplay-Tore gegenüberstanden. „Wir nehmen“, sagte Fauser weiter, „in den letzten Spielen zu viele Strafen. Mit einem kleinen Kader killt einen das auf lange Sicht.“ Denn wie schon beim 3:5 in Iserlohn war der Grizzlys-Kader bei sechs Ausfällen nicht komplett gefüllt, drei Feldspieler mehr hätten auflaufen dürfen.

Fauser, der das „C“ des Kapitäns anstelle des verletzten Sebastian Furchner trug, meinte weiter: „Wir haben gut gekämpft, aber es hat uns Energie gekostet, wieder zurückzukommen. Wenn wir mehr Disziplin zeigen und weniger auf der Strafbank sitzen, können wir einen Punkt mehr mitnehmen oder sogar gewinnen.“ Unter anderem daran wird die Mannschaft in den kommenden Tagen arbeiten müssen, sagt Fauser. Vielleicht sind dann am Sonntag (17 Uhr, Magentasport überträgt kostenpflichtig) im Spiel bei der Düsseldorfer EG mit Furchner und Olimb auch zwei zuletzt verletzte Wolfsburger Profis wieder mit an Bord.