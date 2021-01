Spätes Gegentor stoppt den kleinen Aufwärtstrend der Grizzlys

Der spielerische leichte Aufschwung der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga setzte sich fort, ergebnistechnisch gab es aber einen Rückschlag. Gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven verlor die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Pat Cortina durch ein spätes Gegentor mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) und ging damit leer aus. Ein erneut solides Defensivverhalten der Mannschaft war der Lichtblick aus Sicht der enttäuschten Gastgeber.

Matti Järvinen traf für die Grizzlys, für die Gäste waren Tye McGinn und 1:23 Minuten vor dem Ende Miha Verlic erfolgreich. Nun kommt es am Freitag (18.30 Uhr) bei den Kölner Haien zum Duell der bislang unter den Erwartungen spielenden Teams in der DEL-Gruppe Nord. Verlieren die Grizzlys dort, dürften sie erst einmal für längere Zeit den Anschluss nach oben verpasst haben.

Jormakka feiert seine Premiere für die Grizzlys

Personallage: Den Grizzlys fehlten die verletzten Dominik Bittner (Bauchmuskelverletzung), Garrett Festerling und Gerrit Fauser (beide Unterkörperverletzung). Der finnische Neuzugang Pekka Jormakka (zuvor Novosibirsk/KHL) feierte seine Grizzlys-Premiere. Dafür musste Phillip Bruggisser als überzähliger Ausländer auf die Tribüne. Im Tor blieb Chet Pickard, Dustin Strahlmeier nahm als Ersatz auf der Bank Platz. Youngster Jan Nijenhuis übernahm erstmals im Profibereich die Center-Position, führte die Reihe mit Jormakka und Phil Hungerecker an.

Erstes Drittel: Auf Sicherheit bedacht starteten beide Teams zu Spielbeginn und egalisierten sich weitgehend. Der Höhepunkt des ersten Durchgangs begann mit der einzigen Strafe in den ersten 20 Minuten. 16 Sekunden vor der Sirene musste Matti Järvinen in die „Kühlbox“. Damit fehlte den Grizzlys ihr wichtigster Bullyspieler in der Unterzahl. Prompt gewannen die Gäste das folgende Anspiel. Jan Urbas‘ Schuss wehrte Pickard vor die Füße von Mitch Wahl ab. Der zog zwar erfolgreich ab, aber die entscheidende Puckberührung hatte erst nach Ertönen der Sirene stattgefunden. Das stellten die Schiedsrichter im Videobeweis fest und gaben den Treffer nicht. Glück für die Grizzlys.

Zweites Drittel: Die Bremerhavener blieben folglich zum Auftakt des Mittelabschnitts im Powerplay. Doch Wolfsburgs Spencer Machacek eroberte die Scheibe und lief plötzlich allein aufs Gästetor zu, scheiterte aber elf Sekunden nach Wiederbeginn an Torwart Brandon Maxwell. Noch in derselben Minute klingelte es am Pfosten des Grizzlys-Gehäuses. Wieder war es Wahl, wieder hatte er Pech. Die besseren Chancen besaßen nun die Nordseestädter, aber das Cortina-Team wehrte sich. Janik Möser in seinem zweiten Saisonspiel nach Herzmuskelentzündung (27.) und Hungerecker (31.) mit einem Außenpfostentreffer fehlte etwas Präzision. Ausgerechnet eine eher zufällig entstandene Chance nutzte McGinn (37.) zur Führung. Nur 48 Sekunden später glich der starke Järvinen mit dem Nachschuss zum 1:1 (38.) aus. Eine Sekunde vor der zweiten Pause lieferten sich Jordan Boucher und Mike Moore eine Rangelei und sorgten mit ihren Strafen für ein zweiminütiges 4-gegen-4 zu Beginn des letzten Drittels.

Drittes Drittel: Es blieb das intensive Match der Abwehrbollwerke und -strategien. Beide Teams schlossen hauptsächlich von der blauen Linie ab, fanden aber oft gar kein Durchkommen. Ausgerechnet in einer Phase, in der die Grizzlys am Drücker schienen, gelang Verlic (59.) der glückliche Siegtreffer. Die Grizzlys brachten anschließend sofort einen sechsten Feldspieler statt des Torwarts, eine Ausgleichschance erarbeiteten sie sich aber nicht mehr – eine bittere Niederlage. "Das war sehr bitter. Wir hatten heute alles reingehauen und wollten unbedingt gewinnen. Am Ende hatten die Bremerhavener das Glück und machten das Tor. Vielleicht hatten sie sich das Glück einen Tick mehr erarbeitet als wir", sagte Grizzlys-Verteidiger Armin Wurm.

Spiel kompakt:

Grizzlys Wolfsburg: Pickard – Möser, Melchiori; Likens, Wurm; Adam, Button; Raabe – Görtz, Järvinen, Furchner; Jormakka, Nijenhuis, Hungerecker; Rech, Pfohl, Boucher; Machacek, Olimb, Busch.

Bremerhaven: Maxwell – Fortunus, Dietz; Eminger, Moore; Krogsgaard, Alber; Stowasser – Verlic, Jeglic, Urbas; McGinn, Quirk, Wahl; Andersen, Mauermann, Uher; Reisnecker, Gläser, Sykora.

Tore: 0:1 (36:49) McGinn (Quirk, Uher), 1:1 (37:37) Järvinen (Furchner, Görtz), 1:2 (58:37) Verlic (Jeglic, Urbas).

Strafen: Wolfsburg 4 Minuten, Bremerhaven 4 Minuten.

Schiedsrichter: Gordon Schukies und Bastian Steingroß.

Zuschauer: keine.

Mehr zu den Grizzlys: