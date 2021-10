Hoffnung, aber keine Entwarnung bei den Grizzlys Wolfsburg

Ausruhen, ohne sich hängenzulassen, trainieren, ohne sich zu stark weiter zu verausgaben – diesen Spagat muss Trainer Mike Stewart in diesen Tagen bei seinen Grizzlys Wolfsburg hinbekommen. Sein zuletzt zweimal in der Deutschen Eishockey-Liga erfolgreicher Mini-Kader hat ordentlich Körner gelassen beim 3:2 in München und 2:1 gegen Straubing. Am Montag gab es immerhin etwas Hoffnung, dass die Zahl der einsatzfähigen Profis wieder steigt.

„Wir hatten noch nie sieben Spieler jenseits von 20 Minuten Eiszeit in einem Spiel, zwei davon bei sogar 29 Minuten“, sagt Manager Charly Fliegauf mit Blick aufs Heimspiel gegen die Straubing. Nur 18 Spieler (darunter Ersatztorwart Chet Pickard) standen im Aufgebot, von den 16 Feldspielern waren nur drei gelernte Verteidiger. „Das war nach der Energieleistung vom Freitag schon klasse“, lobt Fliegauf den Einsatz.

Auf Dauer hält dieses Pensum aber keine Mannschaft durch, das weiß auch Fliegauf, der auf Rückkehrer hofft. „Es sieht danach aus, dass die Kranken zurückkommen“, berichtet der Manager und spielt damit auf die Verteidiger Björn Krupp und Steven Raabe an. Auch Darren Archibald könne eventuell wieder eine Option sein. „Der Stürmer fehlte zuletzt wegen einer Unterkörperverletzung, hatte aber vergangene Woche bereits teilweise mit dem Team trainiert.

Frühestens am Dienstag erwartet Fliegauf Aufschluss darüber, wie schwer es Janik Möser (Ellbogenverletzung) und Jordan Murray (Oberkörperverletzung) am Freitag in München erwischt hatte. „Bei Janik könnten wir vielleicht etwas Glück gehabt haben.“ Geduld ist besonders in Murrays Fall gefragt: „Jordan muss noch eine Untersuchung vornehmen lassen.“ Deshalb rät der Manager den gesunden Spielern: „Erst mal gut regenerieren.“

Trainer Mike Stewart schont die Grizzlys

Das ist der Plan, den Trainer Stewart ohnehin verfolgt. Zwei Tage ohne Eistraining schwebte ihm vor. Nach dem komplett freien Montag will er es am Dienstag bei einem Training im Kraftraum bewenden lassen. „Mein Job als Coach ist es nun, die Spieler so vorzubereiten, dass sie am Freitag wieder spritzig sind“, sagt er. Die Ruhephase hat sich das Team verdient. „Vom Kampfgeist und Biss her“, schwärmt Stewart, „war das schon Grizzlys-Eishockey. Aber es ist mit unserem momentanen Kader schwer, so aggressiv zu spielen, wie wir es wollen.“ Aber: „Gute Mannschaften finden einen Weg zu gewinnen. Das haben wir getan.“

Einer für alle, alle für einen – dieses Motto wird in der Wolfsburger Kabine groß geschrieben. Drei Beispiele, hier das erste: Die Stürmer Sebastian Furchner und Tyler Gaudet nahmen klaglos ihre Rollen als Aushilfsverteidiger an. „Alle beide waren bereit, sich zu opfern für die Mannschaft. Chapeau! Das ist nicht leicht auf DEL-Niveau“, lobt Stewart. Auch wenn „Furchi“ sagt: „Das ist kein Dauerauftrag.“

Lob für Bittner und Pfohl

Beispiel 2: Fabio Pfohl, noch mit Trainingsrückstand nach monatelanger Handverletzung, dann Corona-Infektion und Grippe, „meldete sich am Samstag und sagte, er sei bereit, wenigstens ein paar Minuten zu spielen“. Stewart brachte ihn zumeist als Außenstürmer und sagt: „Er hat einen guten Job gemacht.“

Und Beispiel 3: Dominik Bittner, der trotz grippalen Infekts am Freitag nach München nachgereist war und am Wochenende zwei Spiele angeschlagen mit insgesamt heftigen 44:25 Minuten Eiszeit absolvierte. „Das zeigt Charakter und Stolz. Wenn die Jungs das Grizzlys-Trikot überziehen, gehen sie raus und wollen alles geben.“ Und warum? „Erfolg schmeckt eben gut. Da müssen wir jetzt weitermachen“, erklärt Furchner, der mit seinen Kollegen am Freitag (19.30 Uhr, Eis-Arena) im Heimspiel gegen Augsburg wieder Gas geben will.

