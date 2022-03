Gerrit Fauser (links, gegen Berlins Eric Mik) und die Grizzlys wollen zu Hause gegen München wieder einen Sieg einfahren, nachdem sie in Berlin eine 1:3-Niederlage kassiert haben.

Wolfsburg. Nach der Niederlage in Berlin wartet am Sonntag auf die Grizzlys Wolfsburg das nächste Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey-Liga.