Desolate Grizzlys Wolfsburg mit Fehlstart im Halbfinale

Wolfsburg. Abhaken und nach vorne schauen – Wolfsburgs Eishockey-Erstligist verpatzt Halbfinalmatch 1 in München und verliert 1:5. Eine Sperre droht zudem.

RB München (in Blau) jubelt, die Grizzlys Wolfsburg (rechts Jonas Enlund) sind konsterniert. Spiel 1 müssen Letztere schnell abhaken.

Um ins Finale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einzuziehen, brauchen die Grizzlys Wolfsburg einen Auswärtssieg. Unter dem Aspekt sollten sie den Auftakt im Play-off-Halbfinale bei RB München sehen. Der ging am Mittwochabend gründlich in die Hose. Mit 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) verlor die Mannschaft von Trainer Mike Stewart Spiel 1 und liegt in der Best-of-5-Serie mit 0:1 hinten. Zudem droht Darren Archibald nach einem bösen Foul eine Sperre.

Patrick Hager (2), Ben Street, Konrad Abeltshauser und Ben Smith zogen mit ihren Toren den Grizzlys die Reißzähne. Jordan Murray gelang nur der Ehrentreffer. Irgendwie erscheint es auch beruhigend, dass die Wolfsburger in allen Mannschaftsteilen nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Möglich, dass ihnen das nur 48 Stunden zuvor ausgetragene kraftraubende Spiel 5 im Viertelfinale gegen Bremerhaven noch in den Knochen steckte. Das lässt hoffen, dass sich das Stewart-Team im Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) steigern kann und die Serie ausgleicht.

Vielleicht ist dann auch wieder Trevor Mingoia zurück. Der Topstürmer fehlte den Grizzlys in München, für ihn spielte Alexandre Mallet. Einen Tausch gab es auch in der Abwehr: Armin Wurm raus, Janik Möser rein. Mingoias Ausfall zwang Stewart zu Umstellungen in der Offensive. Kaum eine Sturmreihe war in der Lage, Druck auf den Gegner auszuüben.

Grizzlys-Torwart im Pech

Nach ordentlichen ersten zehn Minuten drohten die Grizzlys, auseinanderzufallen. Torwart Dustin Strahlmeier lenkte einen hohen Pass vors Tor unglücklich ins eigene Gehäuse zum Münchner 1:0 (13. Minute). Nach Pfostenschüssen von Ben Smith (13.), Andrew MacWilliams (17.) und einer weiteren vergebenen Topchance von Yasin Ehliz (14.) war es dann Street (17.), der zur verdienten 2:0-Führung für RB traf. Wolfsburg war zur ersten Pause noch gut bedient.

Der Wiederbeginn misslang ebenfalls. Nach einer schnellen Strafe gegen Chris DeSousa kassierten die Grizzlys in Unterzahl das 0:3 durch Hager (23.). Abeltshausers Flatterschuss (möglicherweise noch leicht abgefälscht) fand den Weg zum 4:0 für den Hauptrunden-Zweiten in die Maschen. Der hohe Wolfsburger Frustpegel entschuldigte nicht, dass sich Archibald dann zu einem Blind-Side-Hit gegen Münchens Austin Ortega hinreißen ließ (38.). Der wohl als Weckruf gedachte Check misslang. Ortega hatte den Grizzlys-Stürmer gar nicht kommen gesehen. Die sofortige Spieldauerdisziplinarstrafe könnte nicht die einzige Folge bleiben. Der Disziplinarausschuss wird sich die Szene anschauen und über eine Sperre nachdenken. Nur gut, dass Ortega weiterspielen konnte. Es hätte ihn schlimmer treffen können. „Wir müssen einen Weg finden, uns vom Druck zu lösen. Wir haben uns ein bisschen einlullen lassen“, sagte Grizzlys-Stürmer Luis Schinko.

Pickard löst Strahlmeier ab

Der Schlussabschnitt begann für die Grizzlys mit der von Archibald verursachten Unterzahl. Patsch! Schon wieder schlug es ein im Grizzlys-Kasten: 5:0 (42.) durch Smith, der nächste Powerplaytreffer. Damit war Strahlmeiers Arbeitstag beendet. Stellvertreter Chet Pickard kam zu seinem ersten Play-off-Einsatz seit vier Jahren und machte seine Sache in der Folge gut.

In der Hauptrunde hatten die Grizzlys noch alle vier Duelle mit München gewonnen. Aber ohne funktionierenden Forecheck und lange ohne Durchschlagskraft im Powerplay gingen die Grizzlys leer aus. Immerhin gelang ihnen in 47 Sekunden doppelter Überzahl der 1:5-Anschlusstreffer durch Murray (53.). Trainer Stewart wird einen Weg finden müssen, wie seine Jungs besser in die Zweikämpfe und hinter die Münchner Abwehrlinien kommen. Gelingt das, fehlt den Grizzlys weiter nur ein Auswärtssieg zum Finaleinzug.

Spiel kompakt:

RB München: Haukeland – Boyle, MacWilliam; Blum, Daubner; Redmond, Abeltshauser; Eckl – Ortega, Smith, Ehliz; Schütz, Hager, Varejcka; Mauer, Kastner, Gogulla; Parkes, Street, Tiffels.

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Krupp, Murray; Möser, Button; Bittner, Melchiori – Enlund, DeSousa, Rech; Mallet, Festerling, Nijenhuis; Archibald, Pfohl, Fauser; Schinko, Gaudet, Machacek.

Tore: 1:0 (12:05) Hager (Schütz), 2:0 (16:46) Street (Tiffels, Parkes), 3:0 (22:53) Hager (Ortega, Smith/5:4), 4:0 (35:17) Abeltshauser (Hager), 5:0 (41:21) Smith (Ortega, Blum/5:4), 5:1 (52:31) Murray (Machacek, Enlund/5:3).

Strafen: München 14 Minuten plus 5 für MacWilliam (Fighting), Wolfsburg 8 Minuten plus 5+5+20 für Archibald (Fighting und unerlaubter Körperangriff).

Schiedsrichter: Aleksi Rantala und Sean MacFarlane.

Zuschauer: 3721.

Personal: Kapitän Sebastian Furchner (Kopf- und Nackenprobleme) und nun auch noch Trevor Mingoia (Ausfallgrund unbekannt) fehlten den Grizzlys verletzt. Als überzählige Ü23-Profis beziehungsweise Ausländer nicht im Kader waren Phil Hungerecker, Armin Wurm und Jared Coreau. Als Ersatztorwart saß zu Beginn Chet Pickard auf der Bank.

