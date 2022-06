Grizzlys Wolfsburg starten zu Hause gegen Zug in die CHL

Der Spielplan für die Champions Hockey League (CHL) steht fest. Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey-Liga starten in der Gruppe B mit einem Heimspiel am Freitag, 2. September (20.15 Uhr), gegen den Schweizer Meister EV Zug.



Weiter geht es gleich mit einem weiteren Heimspiel in der Eis-Arena am Sonntag, 4. September (18 Uhr), gegen den slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana. Das erste Auswärtsmatch steht am Donnerstag, 8. September (19.45 Uhr), an und ist das Rückspiel in Zug. Von dort aus werden die Grizzlys sicherlich gleich weiterreisen nach Slowenien, wo am Samstag, 10. September (18 Uhr), das Rückspiel in Ljubljana stattfindet. Weiter geht es mit den CHL-Gruppenspielen dann erst am Mittwoch, 5. Oktober (18 Uhr), beim finnischen Vizemeister TPS Turku. Eine Woche später am Mittwoch, 12. Oktober (18 Uhr), gastieren die Finnen zum Abschluss der Vorrunde in Wolfsburg.

cb

