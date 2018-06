Eintracht Braunschweig holt Nick und Yari Otto vom VfL Wolfsburg

Eintracht Braunschweig hat am Dienstagnachmittag zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Die Zwillinge Nick und Yari Otto wechseln ablösefrei aus der U19 des VfL Wolfsburg zu den Löwen. Bereits vor einigen Wochen hatte unsere Zeitung über das Interesse der Eintracht an den beiden 19-Jährigen berichtet. Nun bestätigte der Verein die Verpflichtungen der Spieler offiziell. Beide haben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Stürmer Yari Otto absolvierte für die A-Jugend des VfL 44 Spiele in der A-Junioren Bundesliga und erzielte 14 Treffer. Außerdem trug er 32 Mal das Dress deutscher U-Nationalmannschaften und erzielte dabei acht Tore.

Sein Bruder Nick ist Innenverteidiger und kam für den VfL-Nachwuchs in 36 Begegnungen zum Einsatz. In der A-Junioren-Bundesliga erzielte er acht Tore. Für DFB-U-Nationalteams spielte er vier Mal.

„Wir kennen Nick und Yari schon länger und haben ihren Weg in den vergangenen Jahren verfolgt. In dieser Zeit haben sie es geschafft, sich mit ihren Leistungen für zahlreiche DFB-Junioren-Nationalteams zu empfehlen. Für beide steht in dieser Saison der Sprung vom Jugend- in den Herrenfußball an. Wir freuen uns, dass sie diesen Entwicklungsschritt bei uns gehen. Beide vermitteln eine große Leistungsbereitschaft, sind fokussiert und haben ein festes Ziel vor Augen“, erläutert Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.

Yari Otto sagt zum feststehenden Wechsel: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, meine ersten Schritte im Profi-Bereich bei der Eintracht zu gehen. Es ist eine interessante Aufgabe und eine tolle Herausforderung, mit einer zu großen Teilen neu zusammengestellten Mannschaft, den Aufstieg anzugehen. Wenn es nach mir ginge, könnten wir direkt starten. Ich bin gespannt darauf, meine Teamkollegen kennenzulernen.“

Sein Bruder Nick ergänzt: „Die Eintracht hat mir die bestmögliche Perspektive geboten, mich weiterentwickeln zu können. Ich hatte auf Anhieb gute Gespräche mit Marc Arnold und freue mich nun auch auf die Stadt und die Fans, die diesen Verein leben. Persönlich möchte ich natürlich Spielpraxis sammeln und meinen Teil dazu beitragen, dass es wieder zurück in die 2. Bundesliga geht.“