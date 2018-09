Eintracht Braunschweig: Ex-Nationalspieler Rau wird Aufsichtsrat

Der frühere Fußball-Nationalspieler und gebürtige Braunschweiger Tobias Rau soll in den Aufsichtsrat des kriselnden Zweitliga-Absteigers Eintracht Braunschweig einziehen. Das bestätigte der Aufsichtsrats-Vorsitzende Sebastian Ebel am Dienstag.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren ehemaligen Verteidiger und Nationalspieler Tobias Rau in mehreren Gesprächen für diese Aufgabe gewinnen konnten", sagte Ebel. "Tobias verfügt durch seine jahrelange Erfahrung im Profifußball über das entsprechende Fachwissen, stammt zudem aus Braunschweig und identifiziert sich mit der Eintracht."

Der 36 Jahre alte Rau spielte früher in der Jugend und von 1999 bis 2001 auch in der damaligen Regionalliga Nord für die Eintracht. Anschließend wechselte der siebenfache Nationalspieler zum VfL Wolfsburg, FC Bayern München und zu Arminia Bielefeld. Offiziell kann Rau erst bei der Jahreshauptversammlung im Dezember in den Aufsichtsrat der Eintracht GmbH & Co. KGaA gewählt werden. Bis dahin steht er dem Gremium aber schon einmal beratend zur Seite.

"Die Eintracht liegt mir sehr am Herzen", sagte Rau. "Durch meine Familie und meine Freunde bin ich regelmäßig in der Stadt und habe den Weg des Clubs immer verfolgt. Es ist eine Herzensangelegenheit und ein großes Bedürfnis, den Verein zu unterstützen." dpa