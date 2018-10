Eintracht Braunschweig stellt Trainer Henrik Pedersen frei

Braunschweigs Trainer Hendrik Pedersen während der Fußball-Partie in der 3.zwischen Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern. Der erfolglose Trainer ist freigestellt worden, die Nachfolge noch unklar.

Eintracht Braunschweig hat Trainer Henrik Pedersen am heutigen Mittwoch mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das teilte der Verein mit. Die Freistellung ist das Ergebnis einer weiteren Aufsichtsratssitzung. Mit Pedersen wird auch sein Co-Trainer Enric Vallès Egido freigestellt. Dies wurde den Trainern und der Mannschaft am Morgen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.

„Wir haben innerhalb des Aufsichtsrates viel diskutiert und abgewogen, denn uns fiel diese Entscheidung nicht leicht. Wir sind mit Henrik Pedersen, den wir sowohl fachlich als auch menschlich sehr schätzen, einen kompletten Neuanfang gegangen und wir haben phasenweise das Potenzial gesehen, das in der Mannschaft steckt. Leider konnte dies nicht konstant abgerufen werden. Die negativen Ergebnisse und das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz haben uns dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen. Es geht um die sportliche Zukunft des gesamten Vereins und unsere Existenz in der 3. Liga. Für die sportliche Wende wollen wir einen neuen Impuls setzen. Henrik und Enric wünschen wir für die Zukunft alles Gute“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Ebel.

