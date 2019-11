DFB terminiert Eintracht-Braunschweig-Spiele nach Winterpause

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 21 bis 23 der Drittligasaison 2019/2020 terminiert. Daraus ergeben sich für Eintracht Braunschweig folgende Ansetzungen. Am Sonntag, 26. Januar, tritt Eintracht von 13 Uhr an beim TSV 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße an. Am Samstag, 1....