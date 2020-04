Eintracht-Kapitän Nehrig: Das hat alles sehr gefehlt“

Es waren „gemischte Gefühle“, gibt Bernd Nehrig zu, mit denen er in dieser Woche wieder den Fußballplatz betreten hat. „Einerseits sind wir alle froh, dass zumindest ein Teil des Fußballs, wie wir ihn kennen, zurückgekehrt ist. Andererseits ist es eine ungewohnte Situation, weil doch nicht so alles wieder möglich ist, und wir uns natürlich auch als Profis unsere Gedanken machen, welche Entwicklung das noch alles nimmt“, sagt der Kapitän von Braunschweigs Drittliga-Fußballern.

Für den Spielführer der Eintracht überwiegen nach zwei Tagen Training in Kleingruppen aber die positiven Aspekte. „Der Ball am Fuß, die Wiese, das Training mit den Mitspielern, auch wenn es im Moment nur in kleinen Gruppen stattfindet – das hat doch alles sechs Wochen sehr gefehlt“, gibt der 33-Jährige zu. In seinem Fall war die Pause sogar noch ein kleines Stück länger. Nehrig hatte sich kurz vor der Zwangspause an der Wade verletzt und fehlte deshalb die beiden letzten Spiele gegen Uerdingen und Rostock.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Für ihn hatte die Saisonunterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie also auch etwas Positives. Doch auch hier hat die Medaille zwei Seiten. „Es ist richtig, dass ich und auch Stephan Fürstner weniger Spiele als gedacht verpasst haben, allerdings konnten wir unsere Rehamaßnahmen auch nicht wie gewohnt absolvieren. Das langsame Herantasten an das Training fiel somit aus“, gibt er zu Bedenken. Von daher war er froh, dass er in seiner Familie eine Fachkraft auf diesem Gebiet hat. „Meine Tante ist Physiotherapeutin, mit ihrer Hilfe habe ich zumindest ein paar Übungen machen können“, berichtet er.

Trotzdem hätte er den Wiedereinstieg ins Training gespürt. „Die Pause war jetzt schon ziemlich lang, und bei kurzen Sprints oder schnellen Bewegungen zur Seite merkt man das schon“, sagt Nehrig. Die individuellen Laufeinheiten würden der Grundfitness helfen, allerdings wenig beim fußballspezifischen Training. Trotz dieser kleinen Anlaufschwierigkeiten genießt er die Rückkehr auf den Fußballplatz. „Es ist auch schön, die Mitspieler wiederzusehen und mit ihnen etwas zu flachsen, auch wenn es nicht alle sind und wir Abstand halten müssen“, so der Kapitän.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Das wird wohl auch noch mindestens einige Tage so bleiben. Nehrig gibt zu, dass die Unsicherheit, wie und ob es in der 3. Liga weitergeht, auch an den Nerven der Profis zerrt. „Für mich ist es vielleicht noch relativ einfach, da ich schon etwas älter bin und auch noch ein Jahr Vertrag habe. Aber gerade für junge Spieler, die den Großteil ihrer Karriere noch vor sich haben, ist es nicht einfach. Alle machen sich natürlich Gedanken, wie es mit ihren Klubs weitergeht“, sagt Nehrig.

Er versucht, viele der Diskussionen rund um das für und wieder des Wiedereinstiegs der Profifußballer gar nicht so sehr an sich heranzulassen. „Wir Spieler können das doch sowieso nicht entscheiden. Die Vorgaben machen die Politik und der DFB. Wir sind erst einmal nur froh, dass wir wieder den ersten Schritt machen konnten. Alles weitere wird man sehen“, betont er. Vor allem an mögliche Negativszenarien möchte er nicht zu viele Gedanken verschwenden. „Wir wollen alle gerne wieder schnell zur Normalität zurückkehren, denn das würde bedeuten, dass wir das Corona-Virus besiegt hätten“, sagt der Mittelfeldspieler. Er weiß aber, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

coronavirus in niedersachsen- alle fakten auf einen blickCoronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen