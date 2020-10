Eintracht Braunschweig: Trainer Meyer fordert Kijewski-Ersatz

Jannis Nikolaou tat die Derby-Niederlage gegen Hannover 96 unendlich leid. Der einzige Spieler im Team von Eintracht Braunschweig, der Normalform abgerufen hatte, gab zu, dass er und seine Mitspieler sich bei der deutlichen 1:4-Niederlage in der Landeshauptstadt „zu naiv angestellt“ hatten. „Das darf uns nicht passieren. Und das darf uns vor allem nicht im Derby passieren“, entschuldigte sich der Deutsch-Grieche, der erstmals von Beginn an in der Dreier-Abwehrkette auflief und vieles ausbügelte, was seine Kollegen auf der linken Seite zuvor nicht gut lösten.

Eintracht Braunschweig: Kijewski-Ausfall wiegt schwer Der Ausfall Niko Kijewskis machte sich deutlich bemerkbar und erforderte die Umstellung, die auch Nikolaou betraf. „Niko Kijewski ist nicht eins-zu-eins zu ersetzen“, hatte Eintrachts Trainer Daniel Meyer schon vor der Partie in Hannover gemahnt. Dass dann auch noch die erste Alternative Nico Klaß ausfiel, passte zu diesem gebrauchten Tag. Der Neuzugang von West-Regionalligist Rot Weiß Oberhausen hatte sich im Abschlusstraining eine Rippenprellung zugezogen. Stattdessen spielte Robin Ziegele – immerhin Vorlagengeber zum 1:0 durch Martin Kobylanski – auf ungewohnter Position links hinten und wurde von Hannovers Youngster Linton Maina reihenweise schwindelig gespielt, aber auch zu oft von seinen Vorderleuten allein gelassen. „Wir waren dort eher suboptimal besetzt“, gab auch Meyer zu. „Wir haben ein, zwei, drei Spieler in der Defensive, die erste Erfahrungen in 2. Liga machen. Da sieht man in der ein oder anderen Szene, dass da Nervosität dabei ist, die wir einfach ablegen müssen.“ Dennoch sagte der Eintracht-Trainer unmissverständlich: „Wir sind uns einig, dass wir noch einen Transfer machen müssen, um Niko Kijewski zu ersetzen.“ Auftrag an Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann Ein klarer Auftrag an Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport, der bei der Suche nach einem Linksfuß für die Außenbahn bislang mehrere Absagen kassiert hatte. Bis Montagabend ist das Transferfenster noch geöffnet -- und eine Neuverpflichtung, die Kijewskis langfristigen Ausfall (Kreuzbandriss) kompensiert, scheint bitter nötig.